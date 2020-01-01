الملك سلمان يصدر قرار بتعيين الطراد رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد وإعفاء آخرين من مناصبهم

الرياض /وكالات/

نشرت جريدة "أم القرى" السعودية، مجموعة من الأوامر الملكية التي اتخذها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم فيالسعودية، وذلك بتعيينات جديدة في مناصب وإعفاء آخرين من المسؤولية التي وكلت إليهم، وفيما يلي قائمة بالتعيينات الجديدة والتغييرات الحكومية:

طبقًا للأمر رقم "أ / 594"، وبتاريخ 13 رمضان 1441هـ، الموافق 2020-5-8 صدرت الأوامر الملكية من قبل الملك سلمان بالآتي :

أولاً : يتم إعفاء المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه.

ثانياً : يتم تعيين المهندس - عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يتم إبلاغ الأمر إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

منصب رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد

طبقًا للأمر رقم "أ - 595"، وبتاريخ 13 رمضان 1441هـ، صدرت الأوامر الملكية من قبل الملك سلمان بالآتي :

أولاً : يتم تعيين الأستاذ - طراد بن سبأ باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يتم إبلاغ الأمر إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

منصب وكيل وزارة الداخلية

طبقًا للأمر رقم "أ - 596"، وبتاريخ 13 رمضان 1441هـ، صدرت الأوامر الملكية من قبل الملك سلمان بالآتي :

أولاً : يتم تعيين الدكتور - هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يتم إبلاغ الأمر إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

منصب أمين منطقة المدينة المنورة

طبقًا للأمر رقم "أ - 597"، وبتاريخ 13 رمضان 1441هـ، صدرت الأوامر الملكية من قبل الملك سلمان بالآتي :

أولاً : يتم تعيين المهندس - فهد بن محمد بن صالح البليهشي أميناً لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يتم إبلاغ الأمر إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.