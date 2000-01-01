بلدية نابلس تشدد إجراءات الوقائية في مرافقها

نابلس / سما /

ترأس رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة اليوم، اجتماعا مع رؤساء الاقسام والدوائر في البلدية.

ودعا المهندس طبيلة خلال الاجتماع الى ضرورة تشديد الاجراءات الوقائية، والعمل على زيادة وتيرة أعمال التعقيم والتنظيف داخل مبنى البلدية، وإلزام موظفي البلدية من عمال الصحة والصرف الصحي، والجباة ومفتشي قسم الحراسة والتفتيش وموظفي اقسام الجباية وخدمات الجمهور، بارتداء الكمامات وغسل الايدي باستمرار، والمحافظة على التباعد، وعدم السماح باكتظاظ قاعات الجباية وخدمات الجمهور بالمراجعين.

كما دعا الى ضرورة رفع الوعي لدى موظفي البلدية والمواطنين على حد سواء بأهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن لجان الصحة في المحافظة، وتطبيقها بحزم، وذلك لضمان السلامة الشخصية لكافة المواطنين والحيلولة دون انتشار الفايروس.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي الدكتور ساهر دويكات، وسماح الخاروف رئيس لجنة الطوارئ، والتي دعت رؤساء الاقسام الى عدم التهاون او تخفيف اجراءات الوقاية، بل العمل على إلزام الموظفين بالتباعد واستعمال المعقمات المختلفة وارتداء الكمامات.

وشددت على ضرورة ان تكون البلدية وموظفوها قدوة ومثالا يحتذى لكافة مؤسسات المدينة.