ارتفاع عدد وفيات كورونا في اسرائيل الى 245 والاصابات إلى 16409

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الى 245 بواقع 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت حصيلة الإصابات الاجمالية الى 16409 بواقع 28 إصابة جديدة، بينما بلغت الإصابات الحرجة 77، والذين يتلقون التنفس الاصطناعي كاملا 64 مصبا. وبلغت حالات التعافي الجديدة 134، من أجمالي حالات التعافي التي بلغت 11007.

إلى ذلك، أظهرت دراسة جديدة أجرتها مستشفيات في نيويورك أن إعطاء مرضى كوفيد-19 في وضع خطر عقار هيدروكسيكلوروكين المستخدم في معالجة الملاريا لم يحسن وضعهم أو يجعله يتفاقم بشكل كبير. بحسب موقع i24 الاسرائيلي.