  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لن نخضع للتهديدات وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى

رئيس الوزراء: الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها

الجمعة 08 مايو 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية "انه تم الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها".

وأوضح اشتية في تصريحات له: ان الاتفاق جاء بعد اتصالات اجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.

وأشار الى انه تم تشكيل لجنة لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية."

وقال: على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الاطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.

وعليه فان عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الاحد. وسوف يناقش مجلس الوزراء الأمر هذا الأسبوع.

وأضاف رئيس الوزراء: نرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #البنوك #مخصصات الاسرى #اسرائيل #حسابات

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي : لهذا لا يرد حزب الله على القصف بسوريا

فلكياً – الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك

يديعوت تكشف.. "اختراق النفق" .. الحادثة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي

غضب فلسطيني على بنك القاهرة عمان لإغلاقه حسابات الأسرى بضغط إسرائيلي

إسرائيل تقرر تحول 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

الأخبار الرئيسية

عائلة غولدن تهاجم الوزراء المعارضين لصفقة التبادل مع حماس: "منافقون ولا يفعلون شيئًا سوى تخويفنا"

3

كامب ديفيد 2000: باراك رفض تقديم تنازلات وأرسل تهديدات للزعيم الراحل عرفات

الشعبية

فتح: الاتصالات مع الجبهة الشعبية متواصلة على أعلى المستويات وباجواء ايجابية

الشيخ يعلق على رسالة سعدات للرئيس عباس بشأن الخلافات: رائعة ولاقت الترحاب

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك