"الخارجية": 1339 إصابة و72 وفاة بـ"كورونا" و544 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا في عديد الدول، ارتفع إلى 1339، بينهم 72 حالة وفاة، و544 حالة تعافٍ.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، متابعة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لقضية العالقين وحقهم في العودة الى أرض الوطن، مشيرة إلى أنه يجري الاتصالات اللازمة مع نظرائه في دول الجوار، ويتواصل معهم سواء عبر الرسائل الرسمية أو الاتصالات المباشرة للوصول إلى حل لهذه المشكلة وتأمين عودتهم.

وأضافت أن فريق عملها المصغر ولجان الأزمة في السفارات، يتابعون بشكل متواصل الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين من الطلبة أو المواطنين، وقد استمعوا لمئات المناشدات والاتصالات والرسائل عبر هواتف الطوارئ والبريد الالكتروني للوزارة وشبكات التواصل الاجتماعي من المواطنين العالقين في عديد الدول.

وشددت على أنها تتعامل بجدية مع هذه المناشدات كل حالة على حدة، معتبرة أن جهودها لحل مشكلتهم والوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية جزء لا يتجزأ من مسؤولياتها، ووفاء بالتزاماتها المهنية والوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا في الشتات.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع أوضاع جميع العالقين الفلسطينيين، سواء الحالات الفردية أو الجماعية كما هو الحال بالنسبة للعالقين في مصر والأردن وتركيا والجزائر والإمارات وغيرها، وتتعامل مع كل حالة باهتمام، كحالة إنسانية ووطنية.

الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع تركيا يناشد

وقالت الوزارة إن الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع تركيا، وجه مناشدة باسم جموع الطلبة الفلسطينيين إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، شرح فيها معاناة الطلبة الفلسطينيين العالقين في ظل انتشار فيروس "كورونا" والظروف الصعبة التي يواجهونها والسلطة الوطنية، بسبب وجود الاحتلال وقلة الإمكانيات، وحاجتهم الماسة للعودة الى أرض الوطن والالتحاق بذويهم وأسرهم، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكد الاتحاد أن هذه "مناشدة الأخ لأخيه بأن تبذلوا كل الجهود مع الأطراف المعنية لفتح المطارات لاستقبال طائرات الإجلاء للطلبة الفلسطينيين، وفتح المعابر حتى يتمكن الطلبة من العودة إلى وطنهم وذويهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وقالت "الخارجية" إن دولة فلسطين لا تملك السيادة على مطارات الدول الشقيقة المجاورة، ما يجعل حل قضية العالقين يعتمد بالأساس على استعداد وتعاون هذه الدول معنا، لمعالجة جميع الحالات العالقة، مؤكدة أنها تعمل على مدار الساعة وتبذل طاقاتها في هذا المجال، وتأمل من جميع العالقين وذويهم أن يتحلوا بالصبر والتحمل.

الولايات المتحدة: 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 3 إصابات جديدة في صفوف جاليتنا، ليرتفع عدد الإصابات في صفوفها إلى 717، فيما تم شفاء 9 حالات، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 211، وفقا لما يتوفر لنا من معلومات حتى الآن.

وقال الفريق إن مركز الجالية يشرف على توزيع 300 طرد غذائي و500 وجبة إفطار جاهزة يوميا.

تركيا: إصابتان جديدتان بالفيروس بين جاليتنا و2100 عالق

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في أوساط الجالية، الأولى لطبيب فلسطيني يعمل في مدينة مرسين، حيث أصيب أثناء تأديته لواجبه المهني والإنساني المشرف إلى جانب زملائه الأتراك في معالجة مصابي الفيروس.

وقالت إن الإصابة الثانية هي لمواطنة في مدينة تيكيرداغ، ما يرفع عدد الإصابات حتى اللحظة إلى 15 إصابة، تعافى منها 13، ولم يتبق إلا الإصابات الجديدة التي وصفت بالمستقرة وتتلقى العلاج اللازم، أما باقي أفراد الجالية الفلسطينية أو اللاجئين الفلسطينيين في تركيا أو العالقين أو الطلبة، فجميعهم بخير.

وأضافت: "لا يزال جهد السفارة متواصل بالتنسيق مع القنصلية العامة في إسطنبول والجالية لتقديم المساعدات العينية والمادية والسكن للمحتاجين بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية بقدر ما تسمح به الإمكانيات، وتم مؤخراً توزيع 7 سلال غذائية على عائلات مستوره وطلبة في مدينة أنقرة".

وذكرت أنه تم بالتنسيق مع صندوق التضامن الفلسطيني في تركيا، الذي تم تأسيسه مؤخرا بالتنسيق مع السفارة، تقديم ما يقارب 300 سلة غذائية لعائلات فلسطينية في مدن تركية مختلفة، وتأمين الحليب والدواء لأربع أسر فلسطينية، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لـ 30 حالة وأسرة، كما تم توزيع 500 كمامة وقفاز للطلبة في أنقرة من خلال اتحاد طلبة فلسطين، وتحاول السفارة مساعدة من ترى حقيقة احتياجه من خلال جالياتنا ورجال أعمالنا، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الساحة التركية، ومن خلال صندوق التضامن الفلسطيني.

وأضافت أن عملية حصر المواطنين العالقين والطلبة الراغبين بالعودة إلى الوطن مستمرة، حيث وصل العدد حتى اللحظة إلى نحو 2100 مواطن، موزعين على 700 من قطاع غزة، و1400 من الضفة الغربية.

سفارتنا لدى فنزويلا: لا إصابات بالفيروس

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا البوليفارية، عدم وجود أي إصابات بين صفوف جاليتنا وطلبتنا في البلاد، مشيرة إلى أن السفير قام بزيارة الطلبة الفلسطينيين المقيمين في مساكن المدرسة الأميركية اللاتينية للطب، للاطلاع على اوضاعهم واحتياجاتهم، وتم تسليمهم سلال غذاء متنوعة، قدمها المركز الاسلامي في العاصمة كراكاس، وذلك لإعانتهم على اكمال ما تبقى من شهر رمضان المبارك.

وقالت إن هؤلاء الطلبة يخضعون لحجر صحي شديد أسوة بطلبة الجامعة، لضمان اجراءات السلامة لهم، لافتة إلى أنها تتابع شؤون الطلبة الباقين واحتياجاتهم وهي على تواصل دائم معهم جميعا ومع ابناء الجالية الفلسطينية في فنزويلا.

لم تسجل إصابات بين جاليتنا وطلبتنا في باكستان

وطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الإسلامية أبناء شعبنا، على صحة وسلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم، وأنها تتواصل بشكل مباشر معهم للاطمئنان على صحتهم وتلبية اي احتياج يطلبونه وفقاً لإمكانياتها.

الكاريبي: جاليتنا بخير ولا إصابات

كما طمأنت سفارة دولة فلسطين الكاريبي أبناء شعبنا، أنه لا يوجد اية اصابة في صفوف ابناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، مؤكدة أنها على تواصل مع رؤساء الجاليات ورؤساء الوزراء في تلك الدول، لضمان أعلى تنسيق لتلبية احتياجات المواطنين وضمان صحتهم.

بعثة فلسطين لدى إيرلندا: جاليتنا بصحة جيدة

وأكدت بعثة دولة فلسطين لدى ايرلندا، أن الجالية والطلبة بخير وصحة جيدة، وتتواصل معهم باستمرار من خلال رئيس الجالية ولجنة الطوارئ الطبية، للاطمئنان عليهم والاطلاع على احتياجاتهم وتلبيتها وفقا للإمكانيات المتاحة، وتتابع ايضا عددا من ابناء الجالية والعالقين الراغبين في العودة الى ارض الوطن عندما تحين الفرصة لذلك.

قطر: ارتفاع عدد الإصابات بين جاليتنا إلى 80

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" بأوساط الجالية الى 80 حالة حتى اللحظة، منها حالتان قيد العلاج في المستشفى، و61 حالة نشطة في الحجر الصحي وأوضاعها مستقرة، مشيرة إلى وجود 17 حالة تعاف وقد غادرت الحجر الصحي، ليبقى عدد الحالات المصابة 63 حالة.

وتواصل خلية الأزمة في السفارة متابعتها لشؤون العالقين في قطر، والراغبين في العودة الى الوطن والبعض منهم الى لبنان، حيث تتواصل مع سفارتي الأردن ولبنان لهذا الغرض، كما تتواصل مع السلطات القطرية لتسهيل عودة عدد من الفلسطينيين العالقين خارج قطر، والذين يسعون للعودة الى مقر إقامتهم مع عائلاتهم في قطر.

سفارتنا لدى تشيلي تتابع أوضاع جاليتنا ولا إصابات

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي متابعتها لأوضاع الجالية، وتتواصل معها باستمرار للاطمئنان على صحتها وسلامتها، وتتابع انشطتها الخيرية والتضامنية، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة في صفوفها ليستقر عدد الإصابات على 6، تعافت منها حالة واحدة.

سفارتنا لدى سلطنة عمان: عودة طالبة فلسطينية عالقة في القاهرة

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عمان متابعة اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبيتها وفقا لإمكانياتها، كما تتابع اوضاع العالقين سواء الراغبين في العودة الى ارض الوطن، او الراغبين بالعودة الى سلطنة عمان للانضمام الى عائلاتهم وذويهم.

وأسفرت جهود السفارة مع الجهات العمانية المسؤولة، عن عودة الطالبة الفلسطينية هويدا السالم الى أسرتها في مسقط، وذلك على الطائرة العمانية التي أجلت الطلبة العمانيين أمس الخميس من القاهرة حيث تدرس الطب في الأزهر، وثمن السفير دور المسؤولين في السلطنة على هذه اللفتة.

سفارتنا لدى أثيوبيا تطمئن شعبنا على جاليتنا

وطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية أبناء شعبنا أن جميع افراد طاقم السفارة واعضاء الجالية المتواجدين حاليا وعددهم 20 بخير وصحة جيدة، مؤكدة أنها على تواصل معهم للاطمئنان عليهم، وتقديم المساعدة للمعسرين منهم، من خلال تقديم مساعدات سواء مالية او عينية، حيث تم توزيع مبالغ مالية من موازنة السفارة لثلاث عائلات.

وأضافت أنها قامت بترتيب إقامة لأحد العالقين من قطاع غزة ما يزيد على 45 يوما، لحين تأمين مغادرته اثيوبيا، كما تتابع السفارة مع سفارة الاردن ومصر، وضع أحد أعضاء الجالية الفلسطينية من المقيمين في الاردن، ويعاني مرضا رئويا مزمناً وبحاجة للسفر عاجلاً، لتأمين سفره على اول طائرة متوجهة إلى إحدى الدولتين.

جنوب أفريقيا: متابعة لأوضاع جاليتنا والعالقين وتقديم مساعدات لهم

?وتتابع سفارة دولة فلسطين في جمهورية جنوب أفريقيا أمور الجالية الفلسطينية، حيث تعمل على التواصل معهم باستمرار للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وحافظت على استمرار عمل القسم القنصلي رغم الحجر والاغلاق الذي فرض على جنوب أفريقيا منذ 26 آذار/مارس الماضي وحتى اللحظة، من خلال تقديم الخدمات القنصلية اليومية والطارئة والتي لم تكن كبيرة نظرا لمحدودية عدد الجالية.

وقدمت السفارة مساعدات مالية لثلاثة طلاب فلسطينيين في مدينة كيب تاون، وتابعت مع حالتين اضافيتين ترغبان بالعودة إلى قطاع غزة، إضافة إلى المجموعة المسجلة سابقا للعودة إلى الوطن والبالغ عددهم 21 شخصا، فيما طمأنت بأنه لا يوجد حالات إصابة بالفيروس.

طاقم سفارتنا لدى موزمبيق بخير

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى موزمبيق أن طاقمها بخير ولا توجد إصابات بينهم وما زالوا على رأس عملهم، ووفقا لحالة الطوارئ فقد تم إبلاغ الجهات الرسمية بأرقام هواتفنا المباشرة، وهي تقوم بالتواصل مع جميع الجاليات العربية خاصة الأردنية.

سفارتنا لدى بولندا: لا إصابات بالفيروس

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، إن نتيجة عينة الطالب المشتبه بإصابته بفيروس "كورونا" ظهرت سلبية أي غير مصابة.

وأكدت أنها تتابع اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم، وأنه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم حتى الان، وهي تقدم الخدمات القنصلية والثقافية لهم، وتتابع قضايا الطلبة المتعلقة بالمنح والإقامة والسكن، وتقدم لهم المساعدات التي يحتاجونها وفقا للإمكانيات المتوفرة.