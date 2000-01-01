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عائلة غولدن تهاجم الوزراء المعارضين لصفقة التبادل مع حماس: "منافقون ولا يفعلون شيئًا سوى تخويفنا"

الجمعة 08 مايو 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدن تهاجم الوزراء المعارضين لصفقة التبادل مع حماس: "منافقون ولا يفعلون شيئًا سوى تخويفنا"


القدس المحتلة / سما /

هاجمت عائلة الجندي هدار غولدن المحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، وزراء الاحتلال الاسرائيلي الذين أدلوا بتصريحات تعارض الاتصالات مع  "حماس" حول إبرام صفقة أسرى

وبحسب موقع القناة السابعة العبرية، قال البروفيسور سيمحا جولدين ، إن جميع السياسيين الذين أظهروا هذا الأسبوع معارضتهم الإفراج عن أسرى فلسطيـنيين هم حفنة من المنافقين.

وأضاف: منذ 6 سنوات نحاول دفع المعادلة وتغييرها، منذ 6 سنوات نسمع هراء الذين يتخذون القرارات ولا يفعلون شيئًا سوى تخويفنا، كمل أرسلتم الجنود للمعركة أعيدوهم.

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