فتح: الاتصالات مع الجبهة الشعبية متواصلة على أعلى المستويات وباجواء ايجابية

رام الله / سما /

صرح مصدر مطلع في مفوضية العلاقات الوطنية لحركة فتح بما يلي :" في ضوء ما تتناوله بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول رسالة الرفيق احمد سعادات امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لسيادة الرئيس محمود عباس وحركة فتح فإننا نود التأكيد على ورود واستلام هذه الرسالة وقد رحبت اللجنة المركزية بذلك في بيان رسمي".

وتابع المصدر: "ليس من ادبيات وأخلاقيات العمل الوطني والحركة نشر أو تعميم المراسلات الداخلية بين فصائل العمل الوطني، وعليه فإننا ندعو كافة وسائل الإعلام لعدم نشر أي أخبار أو معلومات يتم تداولها حول الموضوع إلا من المصادر الرسمية لحركة فتح والجبهة الشعبية. مع التأكيد أن الاتصالات بين الحركة والجبهة الشعبية متواصلة وعلى أعلى المستويات وباجواء إيجابية ومسؤولية عالية للتصدي للتحديات الوطنية الكبرى التي تتهدد القضية الوطنية، وان مسار الحوار سيتواصل ويتعزز باشراف ورئاسة سيادة الرئيس محمود عباس القائد العام لحركة فتح شخصيا".