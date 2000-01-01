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إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

الجمعة 08 مايو 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وانطلقت المسيرة اليوم الجمعة، بمشاركة المئات من أبناء القرية، تنديدا بنية حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة اتجاهات، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجروح وصفت بالطفيفة، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل في القرية، كما أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين الذين تواجدوا على أسطح المنازل، دون وقوع إصابات.

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