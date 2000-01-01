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فلكياً – الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد

الجمعة 08 مايو 2020 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلكياً – الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد


القدس المحتلة / سما /

 قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1441 هجرية سيولد يوم الجمعة الموافق 22 مايو/آيار 2020 الساعة 08:39 دقيقة مساءً، ولكنه لن يشاهد في هذا اليوم من أي منطقة في العالم العربي والإسلامي، وستكون رؤيته مستحيلة، وبالتالي يكون يوم الأحد الموافق 24 آيار هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضحت الجمعية الفلكية في بيان لها إلى أن سبب ذلك يعود إلى غروب القمر قبل غروب الشمس وبسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وبالتالي تستحيل رؤيته، كما ستكون رؤيته غير ممكنة من أي منطقة في بقية دول العالم .

وأضافت الجمعية أنه في يوم السبت الموافق 23 مايو/آيار من المتوقع أن يشاهد هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوبات من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا ومعظم قارة أسيا و أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

وبناء على ذلك فإن رمضان سيكمل 30 يوما هذا العام، ليكون يوم الأحد الموافق 24 مايو/ آيار هو غرة شهر شوال للعام 1441 هجرية وأول أيام عيد الفطر السعيد.

#عيد الفطر #موعد

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