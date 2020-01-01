"الايام" البحرينية تكشف كواليس محاولة الانقلاب في قطر - أسماء

المنامة/ وكالات /

كشفت صحيفة الأيام البحرينية، عن مصادر من داخل العاصمة القطرية الدوحة، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي جرت فجر الاثنين الماضي، قادها عبدالله ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق ومجموعة من ضباط المخابرات والحرس الأميري، حيث جرت أحداثها في شارع الرويضة بحي الوكرة.

وقالت الصحيفة البحرينية يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم هو من سرّب الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولة الانقلاب.

وأوضحت "الصحيفة"، نقلا عن مصادر إعلامية تفاصيل الخطة التي أعدت لاعتقال تميم ووالدته، وتشكيل مجلس قيادة للبلد من الأمراء، حيث تم إعداد مجموعتين الأولى مكونة من 14 ضابطًا من الحرس الأميري، والمجموعة الأخرى التي يقودها ضابط مسؤول عن حماية قصور تميم ومقرب من الشيخة موزة، ومهمتهم اعتقال تميم ووالدته، وتنتقل الخطة بعدها لاستدعاء والد تميم لإعلان تشكيل مجلس من الأمراء لإدارة شؤون الدولة.

وألمحت المصادر إلى أن ساعة الصفر حُددت في الثالثة من فجر يوم الاثنين، حيث تحركت بالفعل المجموعة الأولى ووصلت إلى كورنيش الدوحة، مستغلة خلوّ الشوارع في أثناء موعد السحور، لكنها اصطدمت بقوة يقودها ضابط تركي اعتقلهم جميعًا ونقلهم إلى القاعدة العسكرية التركية.