  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"الايام" البحرينية تكشف كواليس محاولة الانقلاب في قطر - أسماء

الجمعة 08 مايو 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الايام" البحرينية تكشف كواليس محاولة الانقلاب في قطر - أسماء


المنامة/ وكالات /

 كشفت صحيفة الأيام البحرينية، عن مصادر من داخل العاصمة القطرية الدوحة، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي جرت فجر الاثنين الماضي، قادها عبدالله ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق ومجموعة من ضباط المخابرات والحرس الأميري، حيث جرت أحداثها في شارع الرويضة بحي الوكرة.

وقالت الصحيفة البحرينية يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم هو من سرّب الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولة الانقلاب.

وأوضحت "الصحيفة"، نقلا عن مصادر إعلامية تفاصيل الخطة التي أعدت لاعتقال تميم ووالدته، وتشكيل مجلس قيادة للبلد من الأمراء، حيث تم إعداد مجموعتين الأولى مكونة من 14 ضابطًا من الحرس الأميري، والمجموعة الأخرى التي يقودها ضابط مسؤول عن حماية قصور تميم ومقرب من الشيخة موزة، ومهمتهم اعتقال تميم ووالدته، وتنتقل الخطة بعدها لاستدعاء والد تميم لإعلان تشكيل مجلس من الأمراء لإدارة شؤون الدولة.

وألمحت المصادر إلى أن ساعة الصفر حُددت في الثالثة من فجر يوم الاثنين، حيث تحركت بالفعل المجموعة الأولى ووصلت إلى كورنيش الدوحة، مستغلة خلوّ الشوارع في أثناء موعد السحور، لكنها اصطدمت بقوة يقودها ضابط تركي اعتقلهم جميعًا ونقلهم إلى القاعدة العسكرية التركية.

#البحرين #قطر #انقلاب

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

جنرال إسرائيلي : لهذا لا يرد حزب الله على القصف بسوريا

تخوفات من مصير العلاقات مع الخليج .." هارتس: 7 "مخاطر" تهدد إسرائيل في حال قررت تنفيذ الضم!

إسرائيل تقرر تحول 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

يديعوت تكشف.. "اختراق النفق" .. الحادثة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي

تحذير امريكي لدول الخليج

الأخبار الرئيسية

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك

الاحتلال: سنعيد حركة التنقل والتجارة والاقتصاد مع غزة بشرط الهدوء والاستقرار

ضغوط اسرائيلية على الاتحاد الاوروبي لمنع تمويل مشاريع فلسطينية

غضب فلسطيني على بنك القاهرة عمان لإغلاقه حسابات الأسرى بضغط إسرائيلي

جنرال إسرائيلي : لهذا لا يرد حزب الله على القصف بسوريا