الشعبية تنفي ما تروجه مواقع عن "قرار مُلزم" من سعدات وتؤكد أن قرارها ديمقراطي

غزة / سما /

نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما يجري تداوله على بعض المواقع من إصدار الأمين العام للجبهة أحمد سعدات "قرارًا مُلزمًا لقيادة الجبهة الشعبية في الداخل والخارج".

وأكّدت الجبهة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن ما يُتداول "ليس أكثر من هراءٍ وفبركة غير بعيدة عن جهات أمنية، أو أطرافٍ تناصب الجبهةَ العداءَ، تتوهم أنها قادرة على خلق بلبلة في صفوف الجبهة وأنصارها".

وعبَرت عن ثقتها بأن "هكذا أخبار ملفقة ومفضوحة، لا يمكن لها أن تكتسب أي مصداقية. وأضافت "الجبهة كما يعرفها شعبنا وقواه تقرر سياساتها ومواقفها بشكل ديمقراطي، كما أنها على ثقة بأن هكذا أخبار زائفة لن تصمد أمام وعي رفاقها وأنصارها".

ودعت مواقع التواصل الاجتماعي ذات المصداقية بتوخي الحقيقة أولاً، وعدم المساهمة في ترويج الافتراءات، كالتي نُسبت للرفيق سعدات، لقطع الطريق على الأهداف الخبيثة من ورائها.