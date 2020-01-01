الاحتلال: سنعيد حركة التنقل والتجارة والاقتصاد مع غزة بشرط الهدوء والاستقرار

غزة / سما/

قال مسئول مكتب الإرتباط والتنسيق في الحكومة الإسرائيلية لمنطقة غزة "إياد سرحان" يوم الجمعة، إنّه "من المهم جداً الانصياع للتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية والطبية، والامتناع عن التجمهر والاحتشاد بأعدادٍ كبيرة في ظل انتشار أزمة كورونا.

واضاف أنّه نظراً للظروف الراهنة، سيضطر الكثيرون للاحتفال بشهر رمضان على نطاقٍ ضيق وللامتناع عن الاحتفالات الجماهيرية، مشيراً إلى أنّ "الارتباط والتنسيق يبذل مساعيًا حثيثة، بالتعاون وبمساعدة جهات دولية في سبيل دعم مكافحة "كورونا" وانتشاره في المنطقة، لذلك اتخذنا العشرات من الإجراءات والخطوات من أجل المساعدة وتسهيل الأوضاع، ونحن مصممون على الاستمرار بهذا الامر، طالما اقتضت الضرورة ذلك".

وبين "نبذل كل ما بوسعنا في سبيل المساعدة على إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وإعادة حركة التنقل، والتجارة والاقتصاد الاعتيادية مع غزة، في حال سمحت لنا الظروف بذلك، ووفقا للوضع والرغبة بالحفاظ على صحة الإسرائيليين.

واوضح "أنّنا سنقوم بتلك الإجراءات، في ظل الحفاظ على الهدوء والاستقرار في غزة، فهو أمر هام وضروري وكل إخلال بهما يضر بالجهود والمحاولات الرامية للتوصل إلى استقرار وروتين حياة سليم وإيجابي".