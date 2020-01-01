الافتاء المصرية تحذر من حديث "صرخة يوم الجمعة" في شهر رمضان

القاهرة /وكالات/

انتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المنشورات ورد بها حديث يستغله البعض لتخويف الناس من اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر رمضان هذا العام، حيث أطلقوا عليه "صرخة يوم الجمعة".

بدورها حذرت دار الإفتاء المصرية من هذه المنشورات التي يتم تداولها على وسائل التواصل ووصفت ما تدعيه هذه المنشورات بأنه "صرخة يوم الجمعة"، بالخرافة.

وقالت دار الإفتاء في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن بداية رمضان في يوم الجمعة وأن 15 رمضان سيوافق يوم جمعة، وبعض المنشورات ورد بها حديث يستغله البعض لتخويف الناس من اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر رمضان هذا العام، حيث أطلقوا عليه "صرخة يوم الجمعة".

وأضافت "يستشهدون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، (في الخامس عشر من شهر رمضان ليلة الجمعة ستكون فزعة –نفخة-، توقظ النائم، وتفزع اليقظان، وتخرج النساء من مخدعهن، وفى هذا اليوم سيكون هناك الكثير من الزلازل).

وأكدت الإفتاء أن "هذا الكلام غير صحيح، ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأوضحت "ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات هذا الحديث بلفظ: (يكون في رمضان هدة توقظ النائم وَتقعد القائم، وتخرج العواتق من خدورها...)، ثم قال: "هذا حديث موضوع –مكذوب- على رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأشارت إلى قول العقيلي في كتابه "الضعفاء الكبير": "ليس لهذا الحديث أصل عن ثقَة ولا من وجه ثابت".