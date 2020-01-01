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لعدة اسباب

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك

الجمعة 08 مايو 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك


القدس المحتلة / سما /

أشارت تقديرات إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إلى أن فشل إحراز تقدم في صفقة تبادل أسرى ومفقودين مع "حماس" سيؤدي إلى تصعيد عسكري، بحسب ما ذكر موقع "والا" العبري.

ووفقا للموقع، فإن الضغط في غزة يتزايد، "هذه حساسة في الجانب الفلسطيني، لذلك إذا لم تنضج الخطوة، فقد تمهد الطريق فعليا لتصعيد".

هذا وأكدت مصادر عسكرية لموقع والا، أن قائد حماس في غزة "يحيى السنـوار" ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته فعلا القيام بذلك لعدة أسباب أهمها الجمود الحاصل في عملية الترتيب، والتدهور في الوضع الاقتصادي في غزة، والخشية من فقد السيطرة ضد تفشي وباء كورونا.

#السنوار #حماس #اسرائيل #صفقة تبادل

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