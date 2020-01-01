يوميات فيروس

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الجمعة 08 مايو 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل
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مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك
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