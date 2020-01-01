حماس: تصريحات فريدمان المؤيدة لضم الضفة اعتداء على الفلسطينيين

غزة / سما/

اكدت حركة حماس رفضها لتصريحات السفير الامريكي في اسرائيل حول احقية الاحتلال في ضم الخليل والمستوطنات في الضفة.

وقالل الناطق باسم الحركة حازم قاسم: " تصريحات السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني عن أحقية الاحتلال في مدينة الخليل وضم مستوطنات الضفة، هي تصريحات وقحة، وعدوان أمريكي مباشر على حقوق شعبنا الفلسطيني".

وتابع" هذه التصريحات استمرار لمنطق تزييف الحقائق، وتزوير الوقائع الذي تمارسه إدارة ترمب، وهي تتماهى مع رؤية اليمين الصهيوني".

واشار الى " ان شعبنا الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق والتاريخ، وسيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضه الفلسطينية، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس"..