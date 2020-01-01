الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 245

القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، اليوم، الجمعة، إلى 245، أي بارتفع 6 وفيات عن معطيات أمس، بينما وصل عدد المصابين إلى 16409.

أما عدد المتعافين فوصل إلى 11007.

ووصفت حالات 77 من المصابين بالخطيرة، منهم 64 موصولون لأجهزة تنفّس صناعي، و57 حالة متوسّطة.

وبلغ عدد فحوصات كشف الفيروس، أمس، 8876 بحسب وزارة الصحّة.

وأمس، الخميس، فتحت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق أبوابها قبالة الجمهور والمتسوقين، وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي فتح الأسواق والمراكز التجارية في البلاد، فيما تعالت الأصوات بالمجتمع العربي الداعية إلى فتح المساجد والمغلقة للشهر الثاني على التوالي كإجراء وقائي لمنع تفشي كورونا.