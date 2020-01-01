داخلية غزة تنشر آلية تسجيل العالقين في مصر وضوابط عودتهم

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية ورابط تسجيل للمواطنين العالقين في جمهورية مصر ومحددات وضوابط عودتهم.

ودعت الهيئة في بيان لها، العالقين إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني؛ لتسهيل دخولهم خلال الأيام القادمة عبر معبر رفح، وذلك وفق شروط ومحددات.

وقالت الهيئة إن المحددات تشمل ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المذكورة في رابط التسجيل، ومراعاة الدقة في البيانات؛ حرصاً على إتمام الإجراءات دون أية أضرار. واضافت أن رابط التسجيل سيبقى مُفعلاً على الدوام خلال المرحلة المقبلة؛ لتسجيل أية أعداد جديدة من العالقين خارج القطاع مستقبلاً.

وشددت الهيئة أن معبر رفح سيبقى مغلقاً في اتجاه المغادرة، ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين في المرحلة المقبلة؛ لذلك عليهم مراعاة ذلك في ارتباطاتهم وأعمالهم؛ كي لا يقعوا تحت ضغوطات مصالحهم وحاجاتهم خارج القطاع، وخاصة الطلبة أو المرتبطين بأعمالهم مشيرة الى ان جميع العائدين إلى غزة سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.