  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل "صهر الحوثي" وأحد أبرز قادته العسكريين

الجمعة 08 مايو 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل "صهر الحوثي" وأحد أبرز قادته العسكريين


وكالات

أكدت جماعة الحوثيين، مساء الخميس، مقتل أحد أبرز القيادات العسكرية لها في اليمن، وقامت بتشييعه في العاصمة صنعاء، في حين أكد نشطاء يمنيون أنه يكون صهرا لزعيم الجماعة.

وأكدت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، مقتل اللواء محمد عبدالكريم الحمران، قائد القوات الخاصة في الجماعة.

وأضافت أنه جرى تشييع الحمران في صنعاء، في "موكب جنائزي مهيب". 

ولم يتسن التأكد من صحة قرابة القتيل من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وتناقلت وسائل إعلام سعودية، بأن الحمران قتل في غارة للتحالف العربي في البيضاء قبل أيام، وأنه يعد الذراع اليمنى لزعيم الحوثيين.

يشار إلى أن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، كانت قد نشرت مقتل الحمران الذي يعد أحد أبرز القادة العسكريين في الجماعة، والأعلى رتبة الذي يقتل هذا العام بين قياداتها.

وأقيمت مراسم التشييع لجثمان الحمران، بحضور نائب رئيس هيئة أركان الجماعة، علي حمود الموشكي، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر وقيادات عسكرية.

وأكد المشيعون أن "دماء الشهداء لم ولن تذهب هدرا"، ولكنهم لم يوضحوا كيف قتل الحمران.

ونقل جثمان الحمران ليوارى الثرى في مسقط رأسه في محافظة صعدة، بحسب الوكالة ذاتها.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

تخوفات من مصير العلاقات مع الخليج .." هارتس: 7 "مخاطر" تهدد إسرائيل في حال قررت تنفيذ الضم!

إسرائيل تقرر تحول 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

جنرال إسرائيلي : لهذا لا يرد حزب الله على القصف بسوريا

تقرير : اتصالات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بمرحلة مبكرة جدا

سفيان ابو زايدة يوجه رسالة هامة للدكتور صائب عريقات

الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

الأخبار الرئيسية

غضب فلسطيني على بنك القاهرة عمان لإغلاقه حسابات الأسرى بضغط إسرائيلي

الجهاد الإسلامي: خطوات تنفيذ "صفقة القرن" تمضي بوتيرة متسارعة

i

الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

جنرال إسرائيلي : لهذا لا يرد حزب الله على القصف بسوريا

التنفيذية: في حال تم الإعلان عن خطط الضم سنلغي كل الاتفاقات مع الاحتلال الاسرائيلي