مقتل "صهر الحوثي" وأحد أبرز قادته العسكريين

وكالات

أكدت جماعة الحوثيين، مساء الخميس، مقتل أحد أبرز القيادات العسكرية لها في اليمن، وقامت بتشييعه في العاصمة صنعاء، في حين أكد نشطاء يمنيون أنه يكون صهرا لزعيم الجماعة.



وأكدت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، مقتل اللواء محمد عبدالكريم الحمران، قائد القوات الخاصة في الجماعة.

وأضافت أنه جرى تشييع الحمران في صنعاء، في "موكب جنائزي مهيب".

ولم يتسن التأكد من صحة قرابة القتيل من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وتناقلت وسائل إعلام سعودية، بأن الحمران قتل في غارة للتحالف العربي في البيضاء قبل أيام، وأنه يعد الذراع اليمنى لزعيم الحوثيين.

يشار إلى أن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، كانت قد نشرت مقتل الحمران الذي يعد أحد أبرز القادة العسكريين في الجماعة، والأعلى رتبة الذي يقتل هذا العام بين قياداتها.



وأقيمت مراسم التشييع لجثمان الحمران، بحضور نائب رئيس هيئة أركان الجماعة، علي حمود الموشكي، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر وقيادات عسكرية.



وأكد المشيعون أن "دماء الشهداء لم ولن تذهب هدرا"، ولكنهم لم يوضحوا كيف قتل الحمران.



ونقل جثمان الحمران ليوارى الثرى في مسقط رأسه في محافظة صعدة، بحسب الوكالة ذاتها.