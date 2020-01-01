  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حسين الشيخ: قرار اغلاق حسابات الاسرى في البنوك هو انصياع لإرادة الاحتلال

الجمعة 08 مايو 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: قرار اغلاق حسابات الاسرى في البنوك هو انصياع لإرادة الاحتلال


رام الله / سما /

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إن قرار اغلاق حسابات الاسرى في البنوك يمس كرامة كل فلسطيني ومرفوض وهو انصياع لارادة الاحتلال.

وأضاف الشيخ في تغريدة له، في حسابه على موقع "تويتر": نتمنى خلق حالة اجماع وطني فلسطيني في حماية اسرانا وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم . انهم فخر مجدنا وعزنا الوطني.

وكانت مؤسسات الأسرى، طالبت سلطة النقد والحكومة، أمس، بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات عائلات الأسرى تحت أي ذريعة كانت.

وقد شكل رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس، لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك ، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .

وكان احد البنوك الاردنية الوافدة والعاملة في فلسطين، أقدم الثلاثاء على اغلاق حسابات بنكية تعود لاسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما اكده الاسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال..

#حسين الشيخ #البنوك #اسرى

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

تخوفات من مصير العلاقات مع الخليج .." هارتس: 7 "مخاطر" تهدد إسرائيل في حال قررت تنفيذ الضم!

إسرائيل تقرر تحول 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

جنرال إسرائيلي : لهذا لا يرد حزب الله على القصف بسوريا

تقرير : اتصالات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بمرحلة مبكرة جدا

سفيان ابو زايدة يوجه رسالة هامة للدكتور صائب عريقات

الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

الأخبار الرئيسية

غضب فلسطيني على بنك القاهرة عمان لإغلاقه حسابات الأسرى بضغط إسرائيلي

الجهاد الإسلامي: خطوات تنفيذ "صفقة القرن" تمضي بوتيرة متسارعة

i

الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

جنرال إسرائيلي : لهذا لا يرد حزب الله على القصف بسوريا

التنفيذية: في حال تم الإعلان عن خطط الضم سنلغي كل الاتفاقات مع الاحتلال الاسرائيلي