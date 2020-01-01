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قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة

الجمعة 08 مايو 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة


غزة / سما /

شهدت أسواق الخضار والفواكه واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة 8 – 5- 2020، استقراراً كبيراً في الأسعار، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعار بعض الفواكه الموسمية مثل البطيخ.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 10.5 إلى 11 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 23 شيكلا بينما كبدة الدجاج 17 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 9 شيكلا.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي من 10.5 إلى 11 شيكل

2 - كيلو استيكات 25 شيكل

3 - دبوس الدجاج 14 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 23 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 9 شيكل

8- كيلو الشيش 25 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:

الحبش: 11 شيكل

صدر: 16 شيكل

فخد: 14 شيكل

جناح: 8 شيكل

ولا تزال أسعار الفواكه والخضروات اليوم الجمعة، مستقرة نسبياً لليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك.

وجاءت أسعار الخضرات والفواكه في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:

بامية: 28 شيكل

ورق دوالي: 1ك = 10 شيكل

زيتاني: 18 شيكل

البندورة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل

الخيار: 6 – 7 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل

وبصل صغير: 1ك = 1 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

باذنجان: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل

كوسا: 5 ك = 10 شيكل

فليفلة: 6 – 7 شيكل

ملوخية: 4 – 5 ك = 10 شيكل

فاصولياء: 1ك = 5 شيكل

بازيلاء: 4 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

فليفلة: 6 – 7 شيكل

قرع: 1ك = 3 شيكل

فقوس: 4 شيكل

خروش: 3 شيكل

بنجر: 1ك = 2 – 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

لفت: 1ك = 1 شيكل

زهرة: 2 – 3 شيكل

ملفوف: 2 – 3 شيكل

الفواكه:

عنب: 13 شيكل

بطيخ: 1ك = 3 شيكل

شمام : 1ك = 3 شيكل

فراولة: 1ك = 4 شيكل

موز: 1ك = 4 شيكل

تفاح: 1ك = 5 شيكل

تفاح أمريكي: 6 – 7 شيكل

أجاص: 4 شيكل

جوافة: 6 شيكل

أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل

خوخ: 1 ك = 6 شيكل

كيوي: 1 ك = 8 شيكل

برتقال أبوصرّة: 4 – 5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة مندلينا: 5 ك = 10 شيكل

خرشوف: 4 شيكل

بوملي: 2 شيكل

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