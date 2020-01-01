حالة الطقس : اجواء حارة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً نسبيا إلى حار وجافاً حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت : يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

الأحد: يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، وباردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين : يكون الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً،وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم السبت من خطر:

الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة.

تدني مدى الرؤيا الأفقية .