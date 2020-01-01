القواسمي : ردنا على سياسة الضم سيكون بوقف كافة الاتفاقيات وتصعيد المقاومة الشعبية

رام الله / سما /



أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن ردنا على ضم أي جزء من أرضنا سيكون بالغاء كل الاتفاقيات دون استثناء، وتصعيد المقاومة الشعبيه الشاملة موضحا "لن نقبل بأن تكون صفقة العار مرجعا لأية مفاوضات بيننا وبين الكيان الاسرائيلي، وأن حقوقنا ومطالبنا واضخة وتتمثل في تنفيذ الشرعية والقانون الدوليين، وأمريكا وأسرائيل يعرفون جيدا موقفنا.

وأضاف ان حركة فتح تؤكد على خيارها الثابت والذي لا يتغير ولا يتبدل ما دام الاحتلال الاسرائيلي جاثم على أرضنا، وهو خيار المقاومة والنضال والصمود ورفض المشاريع المشبوهه التي تنتقص من حقنا الثابت في دولتنا الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس.