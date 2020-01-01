بنك الأردن يتبرع لصندوق "وقفة عز" بـ 750 ألف شيقل

عمان /سما/

أعلن بنك الأردن في فلسطين مساهمته بمبلغ 750 ألف شيقل، لدعم صندوق "وقفة عز" المخصص لتخفيف الآثار الناجمة عن جائحة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية، اليوم الخميس، في مدينة رام الله، بين البنك ممثلا بمديره الإقليمي لفروع فلسطين حاتم فقهاء، وصندوق "وقفة عز" ممثلا برئيس مجلس إدارته طلال ناصر الدين، وبحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا.

وأوضح فقهاء أن البنك يساند الجهود الرسمية المبذولة لتجاوز هذه الأزمة، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، والمحافظون وكافة الطواقم الأمنية والطبية في فلسطين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتخفيف من الآثار الناتجة عن هذه الجائحة العالمية، مثمنا القرارات الحكيمة والمبكّرة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بهدف الحيلولة دون انتشار الوباء.

من جانبه، ثمّن الشوا الدعم الذي قدمه ويقدمه القطاع المصرفي الفلسطيني على الدوام، والدور الأساسي الذي يلعبه في حماية المجتمع والنهوض به، لا سيما خلال هذه الظروف الاستثنائية والأعباء الإضافية الناجمة عنها.

بدوره، أكد ناصر الدين أهمية التكاتف لمواجهة الأزمة، داعيا كل مقتدر في المجتمع الفلسطيني إلى التبرع، "كل قدر استطاعته"، للمساعدة بتغطية احتياجات الأسر المتضررة حتى انتهاء هذه الأزمة.