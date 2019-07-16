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محكمة الاحتلال ترفض إلتماسات مقدمة ضد اعتقال "جنازرة وقطيش"

الجمعة 08 مايو 2020 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال ترفض إلتماسات مقدمة ضد اعتقال "جنازرة وقطيش"


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت الإلتماسات المقدمة من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد أوامر الاعتقال الاداري الصادرة بحق الأسيرين سامي جنازرة، وثائر قطيش.

ولفتت الهيئة، أن الأسير سامي محمد شعبان جنازرة "47 عاماً" من مخيم الفوار جنوب الخليل، كانت قوات الاحتلال الاسرائيلية أعادت اعتقاله بتاريخ 16/9/2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له الاحتلال لمرة ثانية اعتقاله الاداري لأربعة شهور أخرى.

وقالت إن الأسير ثائر قطيش، من بلدة عتيل قضاء طولكرم، كان قد اعتقل بتاريخ 16/7/2019 من منزله بعد ان داهمته قوات الاحتلال وقامت بتحطيم محتوياته، وأصدرت بحقه قرارا بالاعتقال الإداري لستة أشهر وبعد ذلك قامت بتجديده لأربعة أشهر أخرى.

#هيئة الاسرى #العليا الاسرائيلية

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