البرغوثي: وزراء وبرلمانيون وقادة سويديون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن عدداً من الوزراء والبرلمانيين السابقين قادة العديد من المؤسسات السويدية وجهوا نداء نُشر في كبرى الصحف السويدية يطالبون فيه بفرض العقوبات على إسرائيل حال إقدامها على أي خطوات لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وشارك في توقيع النداء مؤسسات كايروس الكنسية، وقادة لجان التضامن السويدية مع فلسطين، ورئيس منظمة أولف بالمه، ومجموعات يهودية ضد سياسة حكومة إسرائيل، ولجنة أصدقاء فلسطين في البر لمان السويدي.

وطالب المشاركون في النداء دول الاتحاد الأوروبي بعدم السماح بازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي الذي استُخدم سابقاً في فرض عقوبات على كل من أقدم على ضم أراضٍ بالقوة، وأكدوا أن إسرائيل لن ترتدع إلا إذا جوبهت بسلاح العقوبات، بما في ذلك وقف منح إسرائيليين حق السفر لأوروبا من دون تأشيرات وتقييد اتفاقيات التعاون مع إسرائيل.