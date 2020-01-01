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قناة عبرية: خلافات متوقعة في "الليكود" بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الجمعة 08 مايو 2020 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: خلافات متوقعة في "الليكود" بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة 12 العبرية، مساء الخميس، أن حزب الليكود قد يشهد خلافات كبيرة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبحسب القناة، فإن بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، سيوزع ملفات تشكيل الحكومة على أعضاء حزبه، خلال أيام، وهناك مخاوف لدى العديد منهم خاصةً الوزراء الحاليين من أن يصبحوا في وزارات أقل أهمية أو خارج الحكومة، خاصةً أن هناك تحالفات مع أحزاب منها أزرق - أبيض، ويهدوت هتوراة، وشاس، والعمل.

ووفقًا للقناة، فإن المعركة ستتصاعد على الوزارات الحكومية الجديدة التي سيعلن عن تشكيلها يوم الأربعاء المقبل، حيث سيبلغ نتنياهو أعضاء الليكود بمن سيكون وزيرًا ومن سيكون نائبًا لوزراء.

ورجحت القناة أن يتولى بولي إدلشتاين منصب وزارة الصحة أو التعليم، بدلًا من رئاسة الكنيست، في حين أن الوزير الوحيد الذي سيضمن بقاءه في الحكومة وفي منصب مهم هو يسرائيل كاتس الذي سيكون وزير المالية المقبل.

ويُتوقع أن يصبح أمير أوهانا وزير الأمن الداخلي بدلًا من جلعاد أردان، فيما سيتولى أردان وزارةً أُخرى قد تكون أكبر من الوزارة الحالية.

ومن المحتمل أن يبقى زئيف إلكين وزيرًا للبيئة، وأن تبقى الطاقة مع يوفال شتاينتس، فيما سيكون يؤاف جالانت وزيرًا للاستخبارات، وأن ينتقل أوفير أكونيس ليصبح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.

ويرجح أن يكون نير بركات وزيرًا للقدس.

#اسرائيل #الليكود #خلافات #نتنياهو #تشكيل حكومة

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