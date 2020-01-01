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انتهاء اجتماع "الكابنيت" لبحث صفقة تبادل أسرى بلا نتائج معلنة

الجمعة 08 مايو 2020 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء اجتماع "الكابنيت" لبحث صفقة تبادل أسرى بلا نتائج معلنة


القدس المحتلة / سما /

انتهت جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، الخميس، لبحث صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، من دون أي نتائج معلنة.

وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن الاجتماع استمر 4 ساعات، دون أن تعلَن أي نتائج.

ولم ترد أي تسريبات كما جرت العادة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما دار في الاجتماع.

وتؤكد مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن هناك وساطات من عدة جهات لمحاولة التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لا يوجد تقدم حقيقي، كما أن الفجوات كبيرة بين الجانبين.

وحذرت حركة حماس في الأيام الأخيرة من التعامل مع الرواية الإسرائيلية، داعيةً إلى الحذر من أي محاولة إسرائيلية لتمرير أخبار هدفها خلط الأوراق.

#الكابينت #اسرائيل #صفقة تبادل #حماس

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