إسرائيل تقرر تحول 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تنوي تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية للوقاية من الآثار التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد.

ويقدم هذا المبلغ على أنه قرض، حيث سيتم نقله للفلسطينيين في عدة دفعات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت الحكومة في ردها على الالتماس الذي قدم الى المحكمة العليا الإسرائيلية "أن أزمة كورونا تسببت في انخفاض حاد في عائدات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية". وفقا لصحيفة يسرائيل هيوم، ليل الخميس الجمعة.

وبحسب بيان الحكومة المقدم للمحكمة العليا، سيتم التوقيع على الاتفاقية يوم الأحد المقبل، وسيُمنح المبلغ على أنه دفعة أولى من أموال الضرائب التي ستخصمها إسرائيل في الأشهر المقبلة. وقد تم التوصل الى هذا القرار بالتنسيق مع "وزير الأمن الاسرائيلي نفتالي بنيت و"رئيس المجلس القومي" مائير بن شبات.