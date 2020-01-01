"كورونا": الجزائر الأولى عربيا بالوفيات والسعودية بالإصابات

عواصم /سما/

سجلت جميع الدول العربية ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وحسب آخر الإحصائيات التي نقلتها "فرانس 24"، فإن عدد الإصابات بلغ قرابة 93 ألف حالة تتركز أكثر من 75 بالمئة منها في دول الخليج العربي.

وكسائر الدول خففت بعض دول المنطقة إجراءات العزل تدريجيا بحلول شهر رمضان، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من مخاطر مرتبطة بتلك الخطوات.

وتحتل السعودية الصدارة عربيا من حيث عدد الإصابات، فيما تحتل الجزائر رأس قائمة الدول العربية التي سجلت أكبر عدد من الوفيات جراء تفشي وباء كوفيد-19.