  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"كورونا": الجزائر الأولى عربيا بالوفيات والسعودية بالإصابات

الخميس 07 مايو 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا": الجزائر الأولى عربيا بالوفيات والسعودية بالإصابات


عواصم /سما/

 سجلت جميع الدول العربية ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وحسب آخر الإحصائيات التي نقلتها "فرانس 24"، فإن عدد الإصابات بلغ قرابة 93 ألف حالة تتركز أكثر من 75 بالمئة منها في دول الخليج العربي.

وكسائر الدول خففت بعض دول المنطقة إجراءات العزل تدريجيا بحلول شهر رمضان، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من مخاطر مرتبطة بتلك الخطوات.

وتحتل السعودية الصدارة عربيا من حيث عدد الإصابات، فيما تحتل الجزائر رأس قائمة الدول العربية التي سجلت أكبر عدد من الوفيات جراء تفشي وباء كوفيد-19.

#الدول العربية #الجزائر #وفيات #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية الوسيط في الاتصالات الجديدة بين إسرائيل وحماس لابرام صفقة تبادل أسرى

أبو نعيم يحذر من انهيار المنظومة الخدماتية ويعلن فتح معبر رفح

سلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا تجتاح العالم وتصعّب تطوير لقاح ضده!

تهديدات بقتل نجل نتنياهو وإحراق منزله

شاهد : حمد بن جاسم ينشر صورة من الحجر.. ماذا فعل؟

تقرير : اتصالات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بمرحلة مبكرة جدا

يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

الأخبار الرئيسية

رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

الصين

يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

اشتيه

رئيس الوزراء: ذهبنا الى التخفيف دون الإجحاف بالإجراءات الصحية

3

تخوفات من مصير العلاقات مع الخليج .." هارتس: 7 "مخاطر" تهدد إسرائيل في حال قررت تنفيذ الضم!

مرفق الرابط: الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن آلية ورابط تسجيل المواطنين العالقين في مصر