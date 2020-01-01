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"مجلس كنائس القدس" يعبر عن قلقه من خطط الضم الإسرائيلية

الخميس 07 مايو 2020 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مجلس كنائس القدس" يعبر عن قلقه من خطط الضم الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

قال مجلس بطاركة ورؤساء كنائس الأراضي المقدسة إنه ينظر بقلق عميق إلى خطط الضم الإسرائيلية.

ودعا في بيان له، مساء اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الأحادية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى فقدان أي أمل متبقٍ في نجاح أي عملية سلام مستقبلية.

كما دعا الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الرد على مخططات الضم الأحادية هذه بمبادرة سلام محددة زمنيا، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في هذا الجزء من العالم الذي تعتبره الديانات الثلاثة مقدساً.

وتابع المجلس أنه "نتيجةً لحالة الركود في عملية السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فقد ظهرت مؤخراً مجموعة من المخططات الإسرائيلية أحادية الجانب تهدف الى ضم أراضٍ في الضفة الغربية، وهذه المخططات مدعومة بشكل رئيسي من قبل أحزاب يمينية، ما يثير أسئلة خطيرة وكارثية حول جدوى أي اتفاق سلمي مستقبلي لإنهاء هذا الصراع طويل الأمد، الذي لا يزال يتسبب في فقدان العديد من الأرواح البريئة كجزء من حلقة مفرغة من المأساة الإنسانية والظلم".

#كنائس القدس #خطط الضم الإسرائيلية

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