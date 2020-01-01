الأتيرة تلتقي صاحبة مبادرة "المستكشف الصغير" لمواجهة "كورونا"

نابلس / سما /

التقت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، اليوم الخميس، المهندسة نرمين حبايبة، الخبيرة في مجال الطفولة وصاحبة مبادرة "المستكشف الصغير" لتعليم الأطفال من 4-7 سنوات من خلال كُتيب صممته بشكل ذاتي.

ويحوي الكتيب عدداً من الأنشطة اللامنهجية البسيطة التي تشجع الأطفال على التعلم أكثر حول ماهية فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

ورحبت الأتيرة بهذه المبادرة الذاتية التي ترمز إلى أهمية إيصال المعلومات حول الفيروس التاجي لكافة فئات المجتمع، خاصة الأطفال، مؤكدة دعم المحافظ مثل هذه المبادرات واهتمامه بتطويرها لتصل إلى كافة أطفال فلسطين والعالم.

بدورها، أوضحت حبايبة أن هذه المبادرة تستهدف الأطفال الأقل حظاً في الحصول على المعلومات وأدوات التوعية في المخيمات والمناطق المهمشة، من خلال كُتيب أنشطة يقوم من خلاله الطفل بالتعرف على أساليب التوعية والوقاية من الفيروس.