  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأتيرة تلتقي صاحبة مبادرة "المستكشف الصغير" لمواجهة "كورونا"

الخميس 07 مايو 2020 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأتيرة تلتقي صاحبة مبادرة "المستكشف الصغير" لمواجهة "كورونا"


نابلس / سما /

التقت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، اليوم الخميس، المهندسة نرمين حبايبة، الخبيرة في مجال الطفولة وصاحبة مبادرة "المستكشف الصغير" لتعليم الأطفال من 4-7 سنوات من خلال كُتيب صممته بشكل ذاتي.

ويحوي الكتيب عدداً من الأنشطة اللامنهجية البسيطة التي تشجع الأطفال على التعلم أكثر حول ماهية فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

ورحبت الأتيرة بهذه المبادرة الذاتية التي ترمز إلى أهمية إيصال المعلومات حول الفيروس التاجي لكافة فئات المجتمع، خاصة الأطفال، مؤكدة دعم المحافظ مثل هذه المبادرات واهتمامه بتطويرها لتصل إلى كافة أطفال فلسطين والعالم.

بدورها، أوضحت حبايبة أن هذه المبادرة تستهدف الأطفال الأقل حظاً في الحصول على المعلومات وأدوات التوعية في المخيمات والمناطق المهمشة، من خلال كُتيب أنشطة يقوم من خلاله الطفل بالتعرف على أساليب التوعية والوقاية من الفيروس.

#نابلس #عنان الاتيرة #اطفال #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية الوسيط في الاتصالات الجديدة بين إسرائيل وحماس لابرام صفقة تبادل أسرى

أبو نعيم يحذر من انهيار المنظومة الخدماتية ويعلن فتح معبر رفح

سلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا تجتاح العالم وتصعّب تطوير لقاح ضده!

تهديدات بقتل نجل نتنياهو وإحراق منزله

شاهد : حمد بن جاسم ينشر صورة من الحجر.. ماذا فعل؟

تقرير : اتصالات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بمرحلة مبكرة جدا

يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

الأخبار الرئيسية

رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

الصين

يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

اشتيه

رئيس الوزراء: ذهبنا الى التخفيف دون الإجحاف بالإجراءات الصحية

3

تخوفات من مصير العلاقات مع الخليج .." هارتس: 7 "مخاطر" تهدد إسرائيل في حال قررت تنفيذ الضم!

مرفق الرابط: الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن آلية ورابط تسجيل المواطنين العالقين في مصر