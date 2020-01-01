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البيت الأبيض: فحص يثبت عدم إصابة ترامب بفيروس كورونا

الخميس 07 مايو 2020 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: فحص يثبت عدم إصابة ترامب بفيروس كورونا


واشنطن /سما/

 قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الخميس إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض، بالفيروس.

كانت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) قد حددت هوية هذا المسؤول العسكري بأنه خادم شخصي لترامب.

وقال المتحدث هوجان جيدلي في بيان نقلته وكالة (رويترز)”أبلغتنا الوحدة الطبية بالبيت الأبيض مؤخرا بأن الفحوص كشفت عن إصابة عضو في جيش الولايات المتحدة، يعمل في مجمع البيت الأبيض، بفيروس كورونا. وأجريت فحوص بعدها للرئيس ونائبه للكشف عن الفيروس جاءت نتائجها سلبية ولا يزالان بصحة ممتازة“.

وخضع ترامب للفحص مرتين على الأقل كانت نتيجتهما سلبية. وقال البيت الأبيض إن نتيجة فحص أجري في الثاني من أبريل نيسان كانت سلبية.

وأعلن البيت الأبيض في الثالث من أبريل نيسان أن أي شخص من المتوقع أن يقترب من ترامب أو بنس سيخضع لفحص سريع لمعرفة ما إذا كان مصابا بمرض كوفيد-19 من أجل توخي الحذر الشديد.

#البيت الابيض #فيروس كورونا #ترامب

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