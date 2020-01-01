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كورونا في اسرائيل: تعافي 10873 مُصابا والوفيات ترتفع لـ240

الخميس 07 مايو 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في اسرائيل: تعافي 10873 مُصابا والوفيات ترتفع لـ240


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، لتستقر الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 240 حالة، في حين تراجع عدد الإصابات النشطة عند 5268 مريضًا.

ووفقًا للمعطيات التي أوردتها الوزارة في حصيلتها المسائية اليوم، حول مُستجدات فيروس كورونا، فإن عدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ انتشار الوباء بلغ 16381 حالة، حيث تماثل للشفاء 222 مريضًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 10873 شخصًا.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض عدد الإصابات النشطة بـ181 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت الوزارة أنه "56 مريضًا بحالة متوسطة، و83 مريضًا بحالة خطيرة، تم وصل 68 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي".

و سجل تدهور على حالة أحد المصابين ليستقر عدد الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي لتستقر على 69 خلال الـ24 الماضية، كما ارتفعت نسبة المتماثلين للشفاء بنسبة 2.1%.

وأشارت المعطيات إلى أن 237 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة. بينما يخضع 5031 مصابا للعلاج المنزلي وفي الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

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