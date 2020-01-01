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رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

الخميس 07 مايو 2020 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة


القدس المحتلة / سما /

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الخميس، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود بتشكيل الحكومة الجديدة، بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد تسلمه طلبًا موقعًا من 72 عضو كنيست بتكليف الأخير برئاسة الوزراء.

وتسلم  ريفلين، الخميس، طلبًا شمل توقيع 72 عضو كنيست بنقل التكليف بتشكيل حكومة إسرائيلية إلى نتنياهو، وذلك قبل ساعات على انتهاء مدة الـ21 يوما التي كان قد منحها للكنيست للتوافق على أحد أعضائه لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة.

ولم تشمل التوقيعات أعضاء الكنيست عن كتلة اتحاد أحزاب اليمين المتطرف ("يمينا")، إذ لم يتضح بعد انضمامهم للحكومة الإسرائيلي الـ35 والخامسة لنتنياهو، علمًا بأن الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة وأدائهما القسم الدستوري، سيكون يوم الأربعاء 13 أيار/ مايو الجاري.

وأنهت الهيئة العامة للكنيست يوم الخميس، المصادقة على جميع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، بعد صادقت أيضًا على تعديل قانون تمويل الأحزاب، بأغلبية 71 مؤيدا ومعارضة 37 عضو كنيست. واتفق رئيسا الحزبين، نتنياهو وغانتس، على تعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يسمح بتمديد ولاية الحكومة لأربع سنوات ونصف السنة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق، على تعديلات على "قانون أساس: الحكومة"، ليتيح تشكيل حكومة يتناوب نتنياهو، على رئاستها، مع بيني غانتس . وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في بيان صدر عنه، إن "الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع القانون الأساس: الحكومة - التناوب، بأغلبية 72 مؤيدًا مقابل 36 معارضًا".

ويعكس التصويت الكبير لصالح القانون والتوقيعات التي جمعت لتكليف نتنياهو، حجم الحكومة الجديدة، حيث من المتوقع أن تضم كتلة الائتلاف 72 عضو كنيست متمثلة بحزبي الليكود (36) و"كاحول لافان" (17) إضافة إلى حزبي "شاس" (9) و"يهدوت هتوراة" (7) وحزب العمل (2 - باستثناء عضو الكنيست ميراف ميخائيلي) وعضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس (عن غيشر).

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ردّت، مساء الأربعاء، التماسات قدمتها المعارضة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد، والتماسات مقدمة لإلغاء الاتفاق الائتلافي، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو الخامسة.

وتعيش إسرائيل في ازمة سياسية استمرت لأكثر من عام في ظل اجراء الانتخابات العامة 3 مرات، وكانت في طريقها للمرة الرابعة، قبل أن يتم الاعلان عن تجاوز جميع العقبات امام اتفاق غانتس نتنياهو وموافقة الكنيست على تشكيلها.

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