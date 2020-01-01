الاتصالات بغزة تعلن آلية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم يومي السبت والأحد القادمين 9-10 مايو في كافة فروع بنك البريد، بحيث يتم الصرف يوم السبت لمخصصات ذوي الشهداء، ويوم الاحد للجرحى والأسرى.

وسيتم الصرف وفقا للآلية التالية؛:

- اليوم الأول: مخصصات ذوي الشهداء

1- الدفعة الأولى من الساعة 9-12 للحروف (من حرف أ حتى حرف الصاد)

2- الدفعة الثانية من الساعة 12-15 للحروف (من حرف الضاد حتى حرف الياء)

- اليوم الثاني: مخصصات الأسرى والجرحى

1- الدفعة الأولى من الساعة 9-12 للحروف (من حرف أ حتى حرف العين)

2- الدفعة الثانية من الساعة 12-15 للحروف (من حرف الغين حتى حرف الياء)

