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الاتصالات بغزة تعلن آلية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

الخميس 07 مايو 2020 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات بغزة تعلن آلية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى


غزة / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة عن  صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم يومي السبت والأحد القادمين 9-10 مايو  في كافة فروع بنك البريد، بحيث يتم الصرف يوم السبت لمخصصات ذوي الشهداء، ويوم الاحد للجرحى والأسرى.

وسيتم الصرف وفقا للآلية التالية؛:
- اليوم الأول: مخصصات ذوي الشهداء
1- الدفعة الأولى من الساعة 9-12 للحروف (من حرف أ حتى حرف الصاد)
2- الدفعة الثانية من الساعة 12-15 للحروف (من حرف الضاد حتى حرف الياء)

- اليوم الثاني: مخصصات الأسرى والجرحى
1- الدفعة الأولى من الساعة 9-12 للحروف (من حرف أ حتى حرف العين)
2- الدفعة الثانية من الساعة 12-15 للحروف (من حرف الغين حتى حرف الياء)
 

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