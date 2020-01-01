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تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الخميس 07 مايو 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة المفرق اليوم الخميس، ليصبح اجمالي عدد الاصابات 484 حالة.

كما أعلن جابر خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع الاجمالي الى 381 حالة.

وأشار إلى أن كافة الاصابات أقرباء للمصاب، وتم عزل المنطقة وسيتم يوم غد توجيه 14 فرقة لعمل فحوصات للمواطنين في محافظة المفرق لرصد أي حالات لم يتم الكشف عنها، وسيبقى الحجر لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اصابة.

وأكد وزير الصحة الأردني، إعداد موقع لحجر السائقين على حدود العمري، نظراً لعدم جدوى الحجر المنزلي.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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