الخارجية الأردنية تدين إعلان إسرائيل بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة

عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان إسرائيل بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "أفرات" بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان على لسان الناطق باسمها السفير ضيف الله الفايز، اليوم الخميس، رفض الإعلان، الذي يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.

وحذرت من تبعات هذه الخطوة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وجاد، للحيلولة دون تنفيذها أو تنفيذ غيرها من مخططات الاستيطان والضم.

وجددت الخارجية الأردنية تأكيدها أن سياسة بناء المستوطنات والضم، والاستيلاء على الأراضي والتهجير، من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع.