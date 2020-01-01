محافظ جنين يستلم طرودا غذائية من اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس

جنين / سما /

تسلمت لجنة الطوارئ العليا في محافظة جنين، اليوم الخميس، 300 طرد غذائي مقدمة من اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس وبتمويل من مؤسسة تعاون الى مديرية التنمية الإجتماعية، ضمن حملة فلسطين بتناديكم والتي انطلقت لتلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا لمواجهة وباء كورونا.

وحضر التسليم محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومساعد محافظ جنين أحمد القسام، ومدير مديرية التنمية الإجتماعية في جنين رائد نزال، وعدد من مدراء المؤسسات في المحافظة.

وأشار ممثل اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس علي صبيحات، إلى أن الإتحاد وبتمويل مؤسسة التعاون أطلق حملة إغاثة طارئة شملت جميع محافظات الوطن، جرى خلالها تقديم المساعدات الغذائية والصحية لآلاف الأسر.

وأضاف صبيحات أن اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس قدم مساعدات طبية ومعقمات الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لإستخدامها خلال عملهم في متابعة أخوتنا العمال خلال تنقلهم للعمل في الداخل .

وستقوم الطواقم الميدانية من مديرية التنمية الإجتماعية واتحاد الجمعيات الخيرية بإيصال هذه المساعدات الى لأسر المستحقة والمستهدفة في هذه الحملة.