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مالطا تعرب عن قلقها من خطة الضم الإسرائيلية

الخميس 07 مايو 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالطا تعرب عن قلقها من خطة الضم الإسرائيلية


رام الله / سما /

 أعربت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية، عن قلقها إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراضي من الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن تطبيق القرار يشكل انتهاكا للقانون الدولي وللنظام العالمي القائم، ويقوض الجهود الدولية الرامية لحل الدولتين على حدود عام 1967، بناء على قرارات الأمم المتحدة.

ودعت الحكومة المالطية كافة الأطراف، لتجنب أي خطوات تعيق العودة لطاولة المفاوضات، مجددة دعوتها لاستضافة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة لمفاوضات تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مالطا فادي حنانيا، أطلع وزير الخارجية والشؤون الاوروبية المالطي ايفرست بارتولو، على التداعيات والمخاطر المترتبة عن قرار سلطات الاحتلال، بضم أراضي من الضفة الغربية.

#مالطا #ضم الضفة #اسرائيل

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