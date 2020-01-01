يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، أن الصين طلبت من إسرائيل أن تعزل الدبلوماسيين التابعين لها الذين يريدون العودة إلى بكين لممارسة مهامهم، في منشأة عسكرية.

وأوضح الموقع أن الصين تجبر أي شخص يدخل أراضيها إلى نقله في العزل الانفرادي تحت متابعتها في منشأة عسكرية، وذلك لمدة 14 يومًا، بما في ذلك جميع الدبلوماسيين.

وأشار الموقع إلى أن عشرات الدبلوماسيين الإسرائيليين وعائلاتهم، من بينهم السفير والقنصل العام، يريدون العودة إلى مهامهم في الصين، إلا أن الأخيرة تصر على عزلهم.

ووفقًا للموقع، فإن إسرائيل تتفاوض مع الصين لإيجاد حل يسمح بالدبلوماسيين وعائلاتهم بالعودة للصين دون حجرهم، إلا أن بكين ليست مستعدة لمثل هذا الخيار، فيما تأمل تل أبيب بحل المسألة في غضون أيام.