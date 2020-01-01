  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

الخميس 07 مايو 2020 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!


القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، أن الصين طلبت من إسرائيل أن تعزل الدبلوماسيين التابعين لها الذين يريدون العودة إلى بكين لممارسة مهامهم، في منشأة عسكرية.

وأوضح الموقع أن الصين تجبر أي شخص يدخل أراضيها إلى نقله في العزل الانفرادي تحت متابعتها في منشأة عسكرية، وذلك لمدة 14 يومًا، بما في ذلك جميع الدبلوماسيين.

وأشار الموقع إلى أن عشرات الدبلوماسيين الإسرائيليين وعائلاتهم، من بينهم السفير والقنصل العام، يريدون العودة إلى مهامهم في الصين، إلا أن الأخيرة تصر على عزلهم.

ووفقًا للموقع، فإن إسرائيل تتفاوض مع الصين لإيجاد حل يسمح بالدبلوماسيين وعائلاتهم بالعودة للصين دون حجرهم، إلا أن بكين ليست مستعدة لمثل هذا الخيار، فيما تأمل تل أبيب بحل المسألة في غضون أيام.

#اسرائيل #الصين #فيروس كورونا #السفارة الاسرائيلية #العزل

الأكثر قراءة اليوم

تغريدة "بن جاسم" تفتح باب التكهنات...ماذا حدث في قطر؟

الكشف عن هوية الوسيط في الاتصالات الجديدة بين إسرائيل وحماس لابرام صفقة تبادل أسرى

أبو نعيم يحذر من انهيار المنظومة الخدماتية ويعلن فتح معبر رفح

سلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا تجتاح العالم وتصعّب تطوير لقاح ضده!

تهديدات بقتل نجل نتنياهو وإحراق منزله

تقرير : اتصالات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بمرحلة مبكرة جدا

شاهد : حمد بن جاسم ينشر صورة من الحجر.. ماذا فعل؟

الأخبار الرئيسية

اشتيه

رئيس الوزراء: ذهبنا الى التخفيف دون الإجحاف بالإجراءات الصحية

3

تخوفات من مصير العلاقات مع الخليج .." هارتس: 7 "مخاطر" تهدد إسرائيل في حال قررت تنفيذ الضم!

مرفق الرابط: الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن آلية ورابط تسجيل المواطنين العالقين في مصر

بالفيديو- الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من كورونا.. وغزة امام خطر متزايد تؤكده تحذيرات الصحة العالمية

تقرير : اتصالات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بمرحلة مبكرة جدا