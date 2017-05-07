خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأَسر

رام الله / سما /

دخل خمسة أسرى من محافظات مختلفة أعواماً جديدةً خلف القضبان، والأسرى هم:

- رياض دخل الله أحمد العمور (50 عامًا) من بيت لحم، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/ 5/ 2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- عز الدين زياد حسان عواد (22 عامًا)، من الخليل، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/ 5/ 2014، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- زياد حسان خليل عواد (52 عامًا)، من الخليل، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/ 5/ 2014، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- عمرو توفيق أبو هليل (25 عامًا)، من الخليل، دخل عامه الرابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07/05/2017م، وهو محكوم بالسجن 5 أعوام و4 أشهر.

- معتصم جمعة رمضان من نابلس، دخل عامه الثالث والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/ 5/ 2018.