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خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأَسر

الخميس 07 مايو 2020 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأَسر


رام الله / سما /

دخل خمسة أسرى من محافظات مختلفة أعواماً جديدةً خلف القضبان، والأسرى هم:

- رياض دخل الله أحمد العمور (50 عامًا) من بيت لحم، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/ 5/ 2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- عز الدين زياد حسان عواد (22 عامًا)، من الخليل، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/ 5/ 2014، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- زياد حسان خليل عواد (52 عامًا)، من الخليل، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/ 5/ 2014، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- عمرو توفيق أبو هليل (25 عامًا)، من الخليل، دخل عامه الرابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07/05/2017م، وهو محكوم بالسجن 5 أعوام و4 أشهر.

- معتصم جمعة رمضان من نابلس، دخل عامه الثالث والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/ 5/ 2018.

#اسرى #سجون الاحتلال

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