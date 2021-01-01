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الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل2021

الخميس 07 مايو 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل2021


جنيف /سما/

 اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.

وقالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحا قيد التقييم، 5 أو 6 منها على الأقل واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".

وفي تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الإيطالية الخميس، أوضح نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانييري غويرا، أن "منصة دراسة اللقاح هي نفسها التي كانت مع السارس"، وأن "الشروع بالبحث لم يتم من الصفر".

وتابع: "على مستوى منظمة الصحة العالمية، نتخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفة اللقاح قابلة للتحكم بها من قبل أي جهة تقوم بتطويره"، فـ"لا يمكن أن يقتصر توفير اللقاح لمن يستطيعون تحمل تكلفته فقط".

ومع ذلك أكد غويرا أنه "في غضون ذلك، هناك حاجة إلى تطبيق قواعد الوقاية واحترامها"، وبشكل خاص "في الأماكن المزدحمة كوسائل النقل العام"، دون أن يخفي "القلق من هذه النقطة".

وذكر أنه "يمكن لمكتب أو مصنع ما التكيف مع اللوائح الصحية"، في حين أن "خدمات النقل العام من المحتمل أن تكون أكثر خطورة لأن الناس الذين يستخدمونها في تحرك مستمر".

#الصحة العالمية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #تجارب

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