الخارجية: 1305 إصابة و72 حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم بلغ 1305، و72 حالة وفاة، و527 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، أنه في إطار متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين الصحية والمعيشية، تتابع سفارة دولة فلسطين لدى سويسرا قضية طالبة ثانوية عامة عالقة في سويسرا بهدف تمكينها من أداء امتحان الثانوية العامة، حيث تتواصل مع وزارة التربية التعليم وفريق العمل المصغر في الوزارة لتأمين أداء الطالبة لامتحان التوجيهي، وفقا لمعاير وقواعد وزارة التربية والتعليم وبإشراف السفارة.

كما وتقوم الخارجية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بجميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ امتحان الثانوية العامة في المدارس الفلسطينية المتواجدة في دول قطر، وتركيا، وبلغاريا ورمانيا، بإشراف سفارات دولة فلسطين في تلك الدول، بما يضمن اتباع شروط السلامة والصحة العامة والأصول المرعية التي تضمن سير الامتحانات وفقاً للمعايير المتبعة في وزارة التربية والتعليم.

وأكد فريق العمل المختص في الوزارة انه تابع وعلى مدار الأيام القليلة الماضية التنسيق مع الجهات المختصة لدخول المساعدات الطبية المقدمة من شركة (CCC) لدولة فلسطين، وتشمل 5000 مسحة، كانت قد وصلت الى عمان واستلمتها سفارة دولة فلسطين وهي جزء من تبرع سخي قدمته الشركة اشتمل على 15000 عينة ومسحة، وتم تسليم الـ5000 مسحة لوزارة الصحة، في حين انه ينتظر وصول الـ10000 مسحة أخرى إلى عمان.

وأضاف الفريق أنه تابع وصول جزء من المنحة السعودية الطبية ممثله بـ200 سرير طبي، ستصل هذا اليوم وسيتم تسليمها لوزارة الصحة.

من جهة أخرى، أفاد الفريق المختص بأن الدفعة الخامسة من المواطنين العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تصل لأرض الوطن هذا اليوم وعددهم يقارب 370 مواطنا، وهي ستكون آخر دفعة هذا الأسبوع، على أمل أن تستأنف عملية إدخال ما تبقى من دفعات بداية الأسبوع المقبل. في ذات الوقت يتابع الفريق قضية أبناء شعبنا المقدسيين العالقين في الأردن من حملة جواز السفر الأردني الدائم، ويقوم بجميع التنسيقات والاتصالات اللازمة لتأمين اعادتهم الى ارض الوطن في القريب العاجل.

أميركا: تسجيل 5 إصابات وحالة وفاة

وأوضحت أنه فريق العمل المختص يتابع أوضاع الجالية والطلبة والعالقين والأطباء في الولايات المتحدة الأميركية، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف عند أية احتياجات تبرز في صفوفهم، خاصة المصابين بفيروس كورونا منهم، وأفادنا الفريق بتسجيل 5 اصابات جديدة في ولايتي ميتشغن وفلوريدا حيث يرتفع عدد الإصابات إلى 714 إصابة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية اوهايو للمواطن إسماعيل احمد اسعد ابو عون (87 عاما) ليرتفع عدد الوفيات إلى 47 حالة وفاة حتى اللحظة. قام مركز الجالية الفلسطينية في ولاية ميتشغن بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من المؤسسات العربية الأميركية في الولاية لتكثيف الجهود والاتصالات مع عضو الكونغرس عن ولاية ميتشغن ديبي دينغل بهدف الضغط على إدارة ترمب من أجل استئناف المساعدات لفلسطين بالتعاون مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

الكويت: أول حالة وفاة بصفوف جاليتنا

في إطار متابعتها المتواصلة لأوضاع الجالية والطلبة والمعلمين افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى دولة الكويت بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن باسم جبريل عواد (45 عاما) بفيروس كورونا. وتتابع السفارة الأوضاع الصحية والمعيشية والطبية لأبناء الجالية والمعلمين والطلبة وتقدم لهم كل مساعدة ممكنة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

هولندا: لا إصابات جديدة بصفوف جاليتنا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى هولندا أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف عند أي احتياج يطلبونه، كما تتابع نشاطات وفعاليات أبناء الجالية لتعزيز اشكال التكافل والتضامن فيما بينها، خاصة في ظل جائحة كورونا وفي هذا الشهر الفضيل. تؤكد السفارة انه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات الإجمالي 8، تعافى منها 3 حالات، في حين وضع الحالات المصابة مستقر، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة سابقاً.

الإمارات: سفارتنا وأبناء الجالية يشاركون في حملة التبرع بالدم

بناءً على توجهات الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لسفارات دولة فلسطين وأبناء الجاليات وفعالياتها ورؤسائها بضرورة الوقوف إلى جانب الدول المضيفة في مواجهتها لوباء كورونا، وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة خاصة على المستوى الطبي للشعوب كافة، بادرت سفارة دولة فلسطين لدى دولة الامارات العربية المتحدة ومجلس العمل الفلسطيني في كل من ابوظبي ودبي وابناء الجالية بالتبرع بالدم، لصالح دعم القطاع الصحي الاماراتي في مواجهة الجائحة. ضمن حملة "ملتزمون يا وطن" التي تجسد معاني الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والاماراتي.

وأكد السفير ان هذه المبادرة هي رسالة تكاتف وتعاضد وتحمل للمسؤولية الوطنية والمجتمعية المشتركة، ودعماً واسناداً للجهود الميدانية المبذولة لمواجهة وباء كورونا، تعبيراً عن العلاقات التاريخية بين فلسطين والامارات.

الهند: المساعدات الطبية لفلسطين في مرحلتها الأخيرة

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الهند انها تتابع مع وزارة الخارجية الهندية موضوع المساعدات الطبية التي ستقدمها الهند لدولة فلسطين وخاصة الادوية منها، وأكدت انها في المراحل الاخيرة من الاجراءات. من جهة اخرى تتابع السفارة اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم ضمن امكانياتها، حيث قامت بتقديم بعض المساعدات لعدد من الطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص ووزعت سلال غذائية لجميع عائلات اللاجئين والطلبة والطالبات في دلهي، ووزعت عليهم مواد التعقيم والكمامات القابلة للغسيل. وتفيد السفارة انها قامت بتغطية بدل اقامة في الفندق لمدة ثلاثة أشهر لمريض بالسرطان وابنه اللذين قدما الى الهند لزراعة الرئتين، وقدمت ايضا مساعدة مالية لمريض آخر قام بزراعة رئتين ولم يتمكن من العودة. تؤكد السفارة انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف ابناء الجالية والطلبة حتى اللحظة.

بلجيكا: لا إصابات جديدة بصفوف الجالية

تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ انه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية، بذلك يستقر عدد المصابين عند 85 إصابة منذ بداية الجائحة في بلجيكا واصابة واحدة في لوكسمبورغ، وتعافى 6 فلسطينيين بعد إنهاء خضوعهم للحجر الصحي ليرتفع عدد المتعافين إلى 48 حالة منذ بداية الأزمة. تواصل السفارة تقديم المساعدات لأبناء الجالية حيث قدمت 11 مساعدة جديدة، ليصبح اجمالي ما قدمته السفارة 136 مساعدة منذ بداية الأزمة، وقدمت السفارة 72 وجبة افطار رمضانية لفلسطينيين متواجدين في مركزي لجوء في بلجيكا، وبذلك يصبح عدد الوجبات الرمضانية التي قدمتها منذ بداية شهر رمضان 314 وجبة افطار، وستواصل تقديم وجبات للفلسطينيين في مراكز اللجوء في المدن البلجيكية الأخرى. وزعت السفارة أمس 150 سلة غذائية على عائلات فلسطينية وفلسطينيين يعيشون في مراكز لجوء في مدن: انتويربن، غنت ومسكرون، وستقوم السفارة غدا بتوزيع 150 سلة غذائية أخرى على عائلات فلسطينية مقيمة في خمسة مراكز لجوء في بلجيكا.

تونس: تقديم مساعدات مستعجلة لبعض الحالات الطارئة

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية متابعتها اليومية لأبناء الجالية والطلبة، وتسعى جاهدة بكامل امكانياتها المتوفرة بتأمين الحاجيات والمستلزمات الضرورية للحالات الطارئة عبر خلية الأزمة الموجودة منذ بداية الأزمة الصحية في تونس. واستكمالا لعملها المتواصل اعتمدت خلية الأزمة أمس الأربعاء تقديم مساعدات مستعجلة لبعض الحالات الطارئة من العائلات والطلبة عبر صرف مبالغ مالية لهم، كما تتابع خلية الأزمة عملية التنسيق المشترك مع عدد من الجاليات العربية والافريقية في إطار التعاون المشترك وتعزيز علاقات الشراكة بين الأطر والجالية الفلسطينية الموجودة في الساحة التونسية من جهة والجاليات العربية والافريقية من جهة أخرى. وعلى الصعيد الصحي لأبناء الجالية تؤكد السفارة بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو الاشتباه بحالة مصابة بالفيروس في صفوف أبناء الجالية.

اليونان: لا إصابات بين أبناء الجالية والحالة الوحيدة تتماثل للشفاء

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى اليونان توزيع سلات غذائية على عدد من العائلات، وأمنت تسديد بدل ايجارات سكن لمدة شهر لثلاث شبان. تتابع السفارة اصدار وتوزيع تعليمات السلطات اليونانية بشأن الوباء ابتداء من بداية الأسبوع الحالي خاصة بعد الإجراءات الجديدة. وتؤكد السفارة انه لا توجد أية اصابات جديدة بين ابناء الجالية والإصابة المتبقية تعالج في المستشفى وتتماثل للشفاء.

وما زال الطلبة الذين كانوا يقيمون في اسكانات الجامعات يقيمون في فنادق نقلتهم إليها وزارة التعليم بعد تواصل السفارة معهما، وتفيد السفارة ان وزارة الخارجية اليونانية لم تسدد مبالغ المنح المالية الشهرية عن أشهر 3،4،5 لعدد من الطلبة الممنوحين ولا زالت تتابع الأمر مع الوزارة. قدمت السفارة مساعدات مالية لثلاث طلاب نظراً لحاجتهم الماسة من الميزانية التشغيلية للسفارة. اما بالنسبة للعالقين من المواطنين الزائرين لليونان فهم 3 أشخاص ينتظرون إجراءات فتح أجواء الطيران، إضافة إلى عدد من الطلبة الذين يرغبون بالعودة وينتظرون الإجراءات اللازمة. وتشرف السفارة على جمع تبرعات لمساعدة الحالات الإنسانية، وسيتم الصرف حسب الاصول والنظام.

كردستان: توزيع سلال غذائية للمرة الثانية على الجالية

تواصل القنصلية العامة لدولة فلسطين لدى كردستان متابعة اوضاع الجالية والطلبة واللاجئين الصحية والمعيشية، وفي ذلك افادتنا انها تواصلت مع القنصلية العامة لدولة الكويت في إقليم كردستان-العراق، وتم الحصول على 150 سلة غذائية، وبدأت القنصلية توزيع السلال الغذائية للمرة الثانية على أبناء الجالية الفلسطينية، حيث تم توزيع المساعدات الغذائية في وقت سابق، والتي وصلتنا من الهلال الأحمر القطري، ما شكل ارتياحا كبيرا بين ابناء الجالية المحتاجين خاصة في شهر رمضان المبارك وتردي الاوضاع الاقتصادية في ظل ازمة كورونا. تؤكد القنصلية انه لم يم تسجيل أية اصابة بفايروس كورونا، وإنها على تواصل مستمر مع أبناء الجالية للاطمئنان عليهم وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم.

ايرلندا: يوجد مواطن واحد عالق في ايرلنا

تؤكد بعثة فلسطين لدى ايرلندا انها تتابع اوضاع الجالية والطلبة وتفيد بوجود مواطن عالق يرغب في العودة الى ارض الوطن، وانه لم يتم تسجيل أية اصابة في صفوف الجالية، وان لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها من مجموعة من الاطباء واعضاء البعثة لمساعدة الجالية طبياً وانسانياً تقوم بعملها على أكمل وجه، كما أن اطبائنا في اللجنة يواصلون تقديم الاستشارات الطبية لأبناء الجالية والرد على استفساراتهم.

قطر: حملة تبرعات من أبناء الجالية لدعم مجهود الحكومة الفلسطينية

أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر انها حصلت على الاذونات الرسمية من السلطات القطرية والتراخيص اللازمة للشروع في حملة تبرعات من أبناء الجالية لدعم مجهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة وباء كورونا، وبدأت التواصل مع ابناء الجالية ورجال الاعمال بجمع التبرعات.

رومانيا: 6 مواطنين عالقين ينتظرون العودة

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا متابعة اوضاع الجالية والطلبة والعالقين الصحية والمعيشية والطبية، وتؤكد انها بصدد توزيع الدفعة الثالثة من السلات الغذائية خلال شهر رمضان، حيث تم تجهيز طرود غذائية لتوزيعها على العائلات والطلبة والعالقين المحتاجين في منتصف الشهر الفضيل في العاصمة ومدن اخرى، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في رومانيا حتى اللحظة. يوجد في رومانيا 6 مواطنين عالقين أحدهم من فلسطينيي لبنان حيث تتعاون السفارة مع نظيرتها اللبنانية لتأمين عودته الى اسرته في لبنان على متن طائرة ستستأجرها السفارة اللبنانية لإعادة رعاياها اما بقية العالقين فيرغبون بالعودة الى ارض الوطن.