  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملحم: رئيس الوزراء يؤكد رفضه للضغوطات الإسرائيلية إزاء مخصصات الأسرى والشهداء

الخميس 07 مايو 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: رئيس الوزراء يؤكد رفضه للضغوطات الإسرائيلية إزاء مخصصات الأسرى والشهداء


رام الله / سما /

 قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .

وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #محمد اشتيه #رواتب #الاسرى #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

تغريدة "بن جاسم" تفتح باب التكهنات...ماذا حدث في قطر؟

الكشف عن هوية الوسيط في الاتصالات الجديدة بين إسرائيل وحماس لابرام صفقة تبادل أسرى

اصابات بينها خطيرة جراء انفجار وقع في ارض بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة

أبو نعيم يحذر من انهيار المنظومة الخدماتية ويعلن فتح معبر رفح

سلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا تجتاح العالم وتصعّب تطوير لقاح ضده!

الصين توضح موقفها من امكانية فتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس كورونا: "لا أدلّة لدى بومبيو"

تهديدات بقتل نجل نتنياهو وإحراق منزله

الأخبار الرئيسية

اشتيه

رئيس الوزراء: ذهبنا الى التخفيف دون الإجحاف بالإجراءات الصحية

3

تخوفات من مصير العلاقات مع الخليج .." هارتس: 7 "مخاطر" تهدد إسرائيل في حال قررت تنفيذ الضم!

مرفق الرابط: الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن آلية ورابط تسجيل المواطنين العالقين في مصر

بالفيديو- الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من كورونا.. وغزة امام خطر متزايد تؤكده تحذيرات الصحة العالمية

تقرير : اتصالات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بمرحلة مبكرة جدا