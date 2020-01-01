سفيان ابو زايدة يوجه رسالة هامة للدكتور صائب عريقات

رام الله / سما /

الدكتور صائب عريقات

امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تحية وبعد

اخاطبكم بحكم موقعكم كأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة التي هي مسؤولة عن السلطة و مؤسساتها و تعتبر مرجعيتها السياسية و القانونية .

لقد توجهت لكم عندما تم السطو على راتبي التقاعدي منذ مطلع العام الماضي دون ان يتحمل احد مسؤولية هذا القرار غير الاخلاقي و غير القانوني.

ولقد وعدتم في حينه انكم ستتابعون الامر و تعملون على الغاء القرار .

خمسة عشر شهرا مضت دون ان تقوموا بواجبكم كما يجب وكأن حقوق الأشخاص الفردية لا قيمة لها

سواء في المنظمة او السلطة المنبثقة عنها.

خلال هذه المدة توجهت للقضاء الفلسطيني حيث

عقدت المحكمة العليا جلسات على مدار عام في ظل مماطلة النيابة في تقديم بينات او تبريرات للاسباب التي دعت الى اتخاذ هذا القرار الظالم .

خلال عدة جلسات لم تقدم النيابة اي بينه أو اي تبرير للمحكمة سوى طلب التأجيل المرة تلو الاخرى لكسب الوقت وفي النهاية بعد ان رفضت المحكمة طلب النيابة بالتأجيل قالوا ان هذا القرار سيادي !!! الامر الذي رفضته المحكمة مشكورة و اصدرت قرارا منصفا بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٠ بالزام السلطة التنفيذية أعادة صرف راتبي التقاعدي دون تأخير .

المحكمة خاطبت النائب العام و كذلك فعلوا محامي الدفاع مطالبين بالعمل على تنفيذ القرار وذلك بالايعاز لوزير المالية بتنفيذه.

ولكن و للاسف الشديد المماطلة ما زالت مستمرة و لم يتم تنفيذ القرار حتى الان.

الدكتور صائب عريقات

انت ليس لك علاقة شخصية بقطع الراتب، واعرف جيدا انه لو كان الامر يتعلق بك لما اقدمت على هذه الخطوه الخسيسه و التي تحمل في طياتها الكثير من النذالة، لكن هذا الامر لا يعفيك من المسؤولية بحكم منصبك .

من امضى سنوات عمره في سجون الاحتلال يقاتل من اجل حقوق الاسرى و من شارك في العمل التنظيمي دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة و من شارك في بناء السلطة منذ تأسيسها ومفاوضا للعدو من اجل استرداد الحقوق لن يعجز عن الاستمرار في النضال من اجل استرداد حقوقه الشخصية.

انت تعرفني جيدا عملنا مع بعض في المفاوضات وفي مؤسسات السلطة المختلفة.

القضية بالنسبة لي ليست قضية فلوس فقط بل هي قضية حقوق و قضية كرامة .

وليس انا بعد هذا المشوار الطويل من التحديات من يستسلم لسرقة حقه في وضح النار دون ان يرفع صوته عاليا يسمعه كل مفتري ومعتدي على حقوق الناس.

هذه السلطة بنيت بجهد من امضى حياتهم مقاتلا في الصفوف الامامية داخل الوطن وخارجه وهم احق في امتيازات هذه السلطة من غيرهم ، فكيف يكون الامر عندما يتم سلب هؤلاء المناضلين حقوقهم و توزيعها كغنائم على الوزراء و موظفي السلطة الكبار بمراسيم تكتب في المساء و يتم التراجع عنها في الصباح؟

لست هنا بصدد تقييم اداء السلطة رغم انه حق و واجب ، فقط اطالبكم بأن تحترم السلطة التنفيذية قرار المحكمة و تعمل على تنفيذه.

لان الخيار القادم في حال عدم التنفيذ هو التوجه الى المؤسسات الحقوقية الدولية الامر الذي لا احبذ الاقدام عليه في الوقت الراهن.

مع خالص التقدير

الدكتور سفيان ابو زايدة