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رئيس بلدية نابلس يدعو لتشديد الاجراءات الوقائية

الخميس 07 مايو 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية نابلس يدعو لتشديد الاجراءات الوقائية


نابلس / سما /

دعا رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، خلال اجتماعه مع رؤساء الاقسام والدوائر في البلدية اليوم، الخميس الى ضرورة تشديد الاجراءات الوقائية، والعمل على زيادة وتيرة أعمال التعقيم والتنظيف داخل مبنى البلدية، والزام موظفيها من عمال الصحة والصرف الصحي، والجباه ومقتشي قسم الحراسة والتفتيش وموظفي اقسام الجباية وخدمات الجمهور بارتداء الكمامات وغسل الايدي باستمرار، والمحافظة على التباعد، وعدم السماح باكتظاظ قاعات الجباية وخدمات الجمهور بالمراجعين.

كما دعا طبيلة الى ضرورة رفع الوعي لدى الموظفين في البلدية والمواطنين على حد سواء بأهمية الالتزامات بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة من قبل لجان الصحة في المحافظة والعمل على تطبيقها بحزم وذلك لضمان السلامة الشخصية لكافة المواطنين والحيلولة دون انتشار الفايروس.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي الدكتور ساهر دويكات، وسماح الخاروف منسقة خلية الازمة، والتي دعت رؤساء الاقسام الى عدم التهاون اوتخفيف اجراءات الوقاية، بل العمل على الزام الموظفين بالتباعد واستعمال المعقمات المختلفة وارتداء الكمامات. مؤكدة على ضرورة ان تكون البلدية وموظفيها قدوة ومثال يحتذى لكافة مؤسسات المدينة.

#بلدية نابلس #الاجراءات الوقائية

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