اسرائيلي يدفع بكلبه لمهاجمة سائق حافلة مقدسي

القدس المحتلة / سما /

اعتدى احد ركاب حافلة تتبع لشركة "ايغيد" على سائق حافلة مقدسي، بعد ان طلب منه وضع الكمامة التزاما بالمعاير الوقائية ضد فايروس كورونا، ودفع الراكب الكلب الذي معه لمهاجمة السائق .

وقالت رابطة السائقين المقدسين في بيان لها، ان احد الركاب صعد مع كلبه الى الحافلة بدون كمامة وبعد مشادة كلامية هجم الكلب على السائق وتعمد الراكب بتركه ينهش بالسائق .

وطالبت الرابطة الجهات المسؤولة في "ايجد" وجميع الشركات العمل الفوري على فصل كابينة السائق عن الركاب وخاصة بعد ان وافق وزير المواصلات امس بتمويل 6000 باص لهذا الغرض .