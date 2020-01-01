لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بتهمة نقل أموال لحماس بالضفة

القدس المحتلة / سما /

قدم ما يسمى مكتب الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمام محكمة بئر السبع لائحة اتهام ضد المواطن زاهر عرفات (43 عامًا)، من سكان قطاع غزة، بزعم نقله أموال لنشطاء من حماس في الضفة الغربية.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن عرفات حاصل على تصريح دخول لإسرائيل، ولكنه استغله لنقل حوالي 100 ألف شيكل من حماس بغزة، إلى نشطائها في الضفة، لاستخدامها في "أنشطة إرهابية".

وتضمنت اللائحة عدة اتهامات للمواطن عرفات، منها "غسل الأموال" بما يعارض قانون "مكافحة الإرهاب" وارتكاب أعمال ضد "أمن الدولة".