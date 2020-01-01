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مرفق الرابط: الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن آلية ورابط تسجيل المواطنين العالقين في مصر

الخميس 07 مايو 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط: الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن آلية ورابط تسجيل المواطنين العالقين في مصر


غزة / سما /

 تعلن الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين العالقين في جمهورية مصر، إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المُدرج أدناه؛ من أجل تسهيل دخولهم خلال الأيام القادمة عبر معبر رفح، وذلك وفق الشروط والملاحظات الآتية:

1.  ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المذكورة في رابط التسجيل، ومراعاة الدقة في البيانات؛ حرصاً على إتمام الإجراءات دون أية أضرار.

2.    رابط التسجيل سيبقى مُفعلاً على الدوام خلال المرحلة المقبلة؛ لتسجيل أية أعداد جديدة من العالقين خارج القطاع مستقبلاً.

3.  معبر رفح سيبقى مغلقاً في اتجاه المغادرة، ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين في المرحلة المقبلة؛ لذلك عليهم مراعاة ذلك في ارتباطاتهم وأعمالهم؛ كي لا يقعوا تحت ضغوطات مصالحهم وحاجاتهم خارج القطاع، وخاصة الطلبة أو المرتبطين بأعمالهم.

4.    سيخضع جميع العائدين إلى غزة للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.

للتسجيل اضغط هنا

#وزارة الداخلية #قطاع غزة #معبر رفح #الية التسجيل #العالقين #مصر #كورونا

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